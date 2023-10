Fratello e sorella si schiantano con l’auto: tragedia sfiorata davanti al ristorante Sardella

Provinciale del Conero, schianto a due passi dal ristorante ´Sardella´: tragedia sfiorata. È accaduto nella tarda mattinata di ieri, quando un’Opel con a bordo fratello e sorella, è finita addosso prima alla pensilina del bus e poi contro il muro di fronte il noto ristorante. A bordo della vettura, un uomo di 70 anni e la sorella di 80. I due fratelli non verserebbero in gravi condizioni. Stabilizzati dai sanitari del 118, sono stati portati a Torrette con un codice di media gravità. Sul posto, oltre la Croce Rossa, anche la polizia locale per i rilievi.