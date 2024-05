Fratoianni "spinge" la Santarelli: "Basta con lo scambio di favori"

"Noi abbiamo Mimmo Lucano, loro si tengano Toti". Ieri, nel suo giro pre-elettorale per le Europee dell’8-9 giugno, l’on. Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, ha fatto tappa anche ad Ancona. All’incontro sotto la galleria Dorica con lui era presente la candidata del territorio, l’avvocato jesino Agnese Santarelli, capogruppo di ‘Jesi in Comune’ appunto a Jesi. Nel suo intervento Fratoianni non ha fatto riferimento a temi locali, tra Ancona e le Marche, ma ribadito i punti principali a livello nazionale, in particolare le situazioni di conflitto in Ucraina "su cui diciamo ‘no’ all’invio di armi e ‘sì’ a una ricerca di dialogo per favorire la pace" e in Medio Oriente, in Palestina e a Gaza, dove "è in corso un genocidio". Sull’inchiesta di Genova Fratoianni ha poi detto che "non vogliamo una politica che scambia favori. Anche se Toti verrà dichiarato innocente, è pessima l’immagine fornita dal sistema basato sullo scambio di favori. Sono tre anni che personalmente sto depositando e provando a far votare e adottare una proposta legge che dice una cosa semplice e sacrosante: è vietato finanziare la politica per imprenditori privati che hanno interessi nella pubblica amministrazione". Alla galleria Dorica ieri mattina c’era anche un banchetto della Cgil per la raccolta di firme per 4 referendum legati al tema del lavoro. Prima di Fratoianni ha preso la parola Agnese Santarelli, la candidata del territorio, una che ha fatto politica tutta la vita e che sul territorio non ha fatto sconti alla destra: "In Europa si combatte anche per il territorio _ ha detto la Santarelli _ e i temi su cui stiamo combattendo qui sono quelli della transizione ecologica, della mobilità sostenibile e poi città sicure e la sanità per tutti. Il lavoro deve rappresentare orgoglio e dignità e lo studio deve essere un diritto e un investimenti, contro le classi differenziate come propone la destra che sull’aborto mantiene una posizione subdola e vigliacca. L’assessore regionale alla sanità (Filippo Saltamartini, ndr.) ha ribadito che non applicherà le linee guida sulla direttiva a proposito della legge 194 e della pillola abortiva. Per fortuna qui nelle Marche c’è una rete femminista forte".