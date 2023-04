Frazioni "Qui nelle buche ci finiamo dentro"

di Giacomo Giampieri

F come frazioni. Che per tutti, all’unanimità, sono un patrimonio da valorizzare. Ma che, a giudizio di chi ci vive, in realtà spesso vengono "trascurate". Il primo pensiero va assolutamente alle strade costellate di crateri. Quindi all’incuria. Trovare un punto di equilibrio non è affatto semplice. E così i cittadini di periferia, rivolgendosi al sindaco di domani, chiedono maggiore considerazione. Comincia Fabio Mecarelli, abitante di Sappanico e fondatore dell’associazione Anti-degrado. Che risponde con tono felice alla nostra chiamata ("Ho visto una ruspa per effettuare dei lavori stradali e mi si sono illuminati gli occhi"), poi entra nell’argomento: "Cosa chiedo a chi governerà la città? Sicuramente di avere ben chiaro un progetto legato al territorio, che debba necessariamente comprendere le frazioni. Queste sono un valore aggiunto per Ancona, una risorsa imprescindibile. Offrono molto e perché non pensare a percorsi virtuosi che possano collegarle, meglio, alla città? Penso ad un’offerta turistica green, ai punti panoramici mozzafiato, alla realizzazione di aree picnic per le famiglie, colonnine per le biciclette o ricaricare telefonini – integra Mecarelli – Insomma, una messa a sistema di questi posti favolosi che possono portare anche profitto economico alla Dorica. Della serie: il porto è il motore per Ancona, ma anche le frazioni possono dare il loro contributo".

Non troppo distante, nei pressi di Candia, intercettiamo Simone Cellottini. Che, come avevano fatto nelle scorse settimane anche altri residenti del posto, torna a mostrare le condizioni pessime dell’asfalto di via Pontelungo. Le foto qui sopra parlano chiaro: non si tratta più di una buca, ma di un’autentica voragine con la strada che è collassata dal 15 dicembre e nessuno l’ha più sistemata: ci si può entrare dentro come dimostra il residente. "Vedete – dice Cellottini – questo non è sicuramente un segnale di attenzione nei confronti delle frazioni. Questa strada è strategica per gli abitanti della periferia, ma anche per chi necessita di raggiungere la Baraccola e la grande viabilità. Non si è più visto nessuno. Stesso discorso per tante altre situazioni. Serve un intervento strutturato per le frazioni. Che vengano valorizzate appieno. Migliorare le condizioni delle strade che, spesso, non godono di buona salute mi sembra un ottimo punto di partenza".

Dunque scendiamo a Torrette, per quattro chiacchiere con Giorgio Manini, storico presidente del Comitato Villa Turris. E anche qui si pensa alle buche: "Lo stato di via Conca fa rabbrividire – dice l’esperto Manini – Sono mesi che ci prometto lavori che ancora non sono iniziati. Non si può mantenere una strada così importante in quelle condizioni". Non il solo problema: "Vogliamo parlare dell’incrocio via Conca-via Flaminia? Assistiamo ad incidenti continui, non è sicuro: serve una rotonda". Quindi sul decoro: "Servirebbero più alberature, specie nella piazza". E anche iniziative per attrarre persone: "Invece, quelle lodevoli che vengono organizzate, si contano su una mano. Troppo poche".

E torniamo in alto, a Montesicuro, con Giorgio Tremolini: "Anche qui tanti problemi, molti dei quali non risolti". Ed elenca: "Il principale è quello del muro del Montone: la porzione di contenimento è a rischio controllo, va abbattuta. C’è poi la criticità delle infiltrazioni d’acqua. Hanno promesso di farlo, ma ancora non si vede l’inizio del cantiere. Come non citare il cimitero? Fessurazioni all’interno della struttura e perfino nella cappellina. E poi le aree verdi, in cui c’è totale assenza di cura e manutenzione".