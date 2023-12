Freddo in aula:: "Zero segnalazioni"

Aule fredde nei giorni scorsi al liceo Scientifico da Vinci: gli alunni hanno sollevato la protesta ma la Provincia spiega: "Abbiamo avuto segnalazioni il 28 novembre e poi il 9 dicembre le quali non si sono più riproposte, quindi le consideriamo rientrate. Negli ultimi due giorni da quella scuola non sono arrivate segnalazioni alla Provincia". Eppure secondo quanto riferiscono gli studenti "le aule dell’ala sinistra del quarto piano sono rimaste al freddo e lì i termosifoni non hanno mai funzionato".

"La dottoressa Alessandra Vallasciani, responsabile dell’Edilizia scolastica ed istituzionale della Provincia – spiega il presidente della Provincia Daniele Carnevali – fatte le verifiche del caso e sentita anche la dirigente del liceo Da Vinci conferma che non ci sono problemi di sorta in quell’istituto". Problemi ci sono invece da diversi giorni all’istituto Galilei di Ancona, dove per un problema elettrico "le caldaie – come spiega la stessa Vallasciani – vanno in blocco ogni mattina e vanno riavviate manualmente. Poi l’impianto di riscaldamento funziona ma non si attiva automaticamente e questo ha creato automaticamente dei disagi. La ditta sta intervenendo per cercare una soluzione".

sa. fe.