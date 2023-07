Fresu all’Ancona Jazz Summer festival "La musica per parlare del cibo"

L’Ancona Jazz Summer Festival cala il suo secondo asso: il trombettista Paolo Fresu, che domani (ore 21.30) alla Mole si esibirà con Omar Sosa nel progetto ‘Food’.

Fresu, quale ‘alchimia’ si è creata nel tempo con Sosa?

"Suoniamo assieme da più di vent’anni. Centinaia di concerti in tutto il mondo e, con ‘Food’, tre fortunati dischi. L’alchimia è umana ancora prima che musicale. Non ci fosse il rapporto umano, la stima e il rispetto reciproci, la musica risulterebbe inutile".

Chi è Omar Sosa?

"Un uomo con una forte componente di spiritualità. E una grande musicalità oltre che curiosità verso l’altro e il mondo. Questa si traduce anche in curiosità verso il gusto, il cibo e il vino".

E’ noto il suo rapporto con la Sardegna, dove è nato. E’ una forzatura dire che lei sta alla Sardegna come Sosa a Cuba?

"Non è una forzatura. In fondo si parla di due isole. Seppure poste in due latitudini diverse del mondo. Ci sono molte parole simili tra il mio sardo logudorese e il castiglianocubano di Omar".

A proposito di Sardegna, come ha scelto la cover del sardo ‘adottivo’ De André?

"Era inevitabile pensando al tema del cibo. Avevamo diverse opzioni. Alla fine siamo andati su ‘A Çimma’, che parla di una ricetta genovese e del valore ditempo e passione. Non ho conosciuto De André ma nella sua casa in Gallura andiamo ogni anno per il mio festival ‘Time in Jazz’, che vi porta grandi artisti pop, jazz e etno. Quest’anno c’è Malika Ayane".

Progetto ‘Food’: cibo e musica. Cosa li unisce? La loro ‘universalità’?

"Oggi la riflessione sul cibo è di fondamentale importanza. Cibo è sinonimo di ambiente, economia, società, rispetto, equità, religione. Lo stesso tema della migrazione investe la riflessione su cibo, produzione, impatto ambientale. Il tema del cibo riguarda tutti i popoli. Se la musica è un linguaggio universale questa non può non occuparsi della società e del mondo".

Fresu musicista ‘lirico’. Si riconosce in questo aggettivo?

"Oddio. Quello che dicono gli altri mi fa piacere ma è loro. Di certo sono un musicista lirico. Il lirismo è della vita e della musica e rappresenta bene ciò che sono e so che vorrei essere. Non solo in musica".

Il ruolo di ‘star’ le pesa in qualche modo?

"No, assolutamente. Sono nato in Sardegna da un padre pastore. E ho la terra sotto i piedi che, soprattutto d’estate, calpesto senza scarpe".

Raimondo Montesi