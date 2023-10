Friggitrice a fuoco: paura al ristorante

Sono stati momenti di pura tensione, mercoledì sera, all’interno delle cucine dell’hotel Touring di Falconara. Per l’esattezza quando, poco prima delle 22, una friggitrice professionale è andata a fuoco per cause ancora tutte da accertare e, pressoché, in orario di servizio del ristorante. In un lampo è divampato un piccolo incendio che, grazie alla prontezza di intervento dei vigili del fuoco, è stato prontamente circoscritto al solo elettrodomestico. Una volta partita la chiamata d’emergenza al Nue 112, i pompieri hanno raggiunto la struttura ricettiva che si affaccia su via Spagnoli e si sono subito diretti nei locali cucina, prospicenti la strada principale. Lì, anche grazie all’ausilio di un’autobotte, hanno provveduto a spegnere le fiamme, a bonificare e a mettere in sicurezza l’intera area. Per fortuna non sono rimasti coinvolti commensali del ristorante e gli stessi ospiti dell’hotel Touring. Per tali motivi, si è appreso una volta completato l’intervento, non è stato necessario evacuare la struttura, ma la serata sarebbe proseguita regolarmente nonostante la concitazione di quegli attimi in cui si è sviluppato il rogo - poi domato in breve tempo dai vigili del fuoco - dalla friggitrice.