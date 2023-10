Frode milionaria nel commercio on line di moto: anconetano nei guai

La Guardia di finanza di Porto Recanati ha scoperto una frode fiscale Iva nell’ambito di un commercio online di moto e pezzi di ricambio che coinvolgeva un giovane motociclista della provincia di Ancona, un prestanome e alcune imprese compiacenti. A casa dell’anconetano, grazie all’impiego di una unità cinofila, "Cash dog", è stata sequestrata la somma di 56.905 euro in contanti divisi in mazzette incellofanate nascoste in casa. Secondo gli investigatori, l’attività avrebbe prodotto ricavi non dichiarati per oltre 10.150.000 euro e Iva evasa per 5.170.000 euro. Denunciate tre persone per reati fiscali; ad altri otto soggetti contestate violazioni amministrative per aver trasferito somme superiori alle soglie consentite per circa 110mila euro. L’ideatore della maxi evasione fiscale, secondo l’accusa, sarebbe il motociclista. Il presunto prestanome, già residente all’Hotel House di Porto Recanati, invece ha precedenti di polizia per contraffazione di capi d’abbigliamento. Il giro d’affari è cresciuto tramite operazioni commerciali in diversi paesi d’Europa (Belgio, Spagna, Germania, Olanda, Inghilterra, San Marino) e Italia, promosse attraverso siti web e profili social, in assenza dichiarazioni fiscali.

La mancanza di minimi requisiti imprenditoriali da parte del titolare, ha indotto gli investigatori a ritenere che il senegalese fosse un prestanome e che l’attività fosse svolta di fatto da un altro.