"Frolla market", il supermercato esperienziale. Il progetto grazie all’intesa trovata con Coal

Sabato alle 9 al centro commerciale Cargopier di Osimo si terrà l’inaugurazione di Frolla market, il supermercato esperienziale e inclusivo in un’area di 450 metri quadrati. E’ un grande progetto per il territorio marchigiano figlio di una straordinaria sinergia tra due cooperative, una sociale e una distributiva: Frolla Microbiscottificio e Coal Supermercati.

Nasce come un punto vendita unico e innovativo, ispirato dall’esperienza della cooperativa sociale fondata da Jacopo Corona e Gianluca Di Lorenzo. Non sarà solo un luogo dove fare la spesa ma un ambiente che promuove inclusione, sostenibilità e relazioni sociali, offrendo ai clienti un’esperienza che va oltre l’acquisto di beni e che sarà arricchita da momenti di condivisione e interazione con chi vive e lavora nel negozio. Uno spazio che profumerà intensamente dei biscotti di Frolla microbiscottificio, realtà di cui ormai fanno parte 28 ragazzi con disabilità che ogni giorno lavorano con passione materie prime per gran parte provenienti dal territorio.

Il progetto prevede l’assunzione di altri 8 ragazzi con disabilità cui in futuro si aggiungeranno certamente altre unità. All’interno del Frolla Market, non solo prodotti a marchio Frolla: spazio anche per eccellenze di altre realtà sociali ma anche della linea Buongustaio, segmento di alta qualità Coal. Il progetto è un sogno reso possibile grazie alla join venture con Coal Supermercati, uno dei protagonisti della Distribuzione Organizzata del Centro Italia fin dagli anni Sessanta. Il tutto avviene in un anno, il 2025, dichiarato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite "Anno internazionale delle cooperative".

"È un momento bellissimo e straordinariamente importante per la nostra cooperativa – dice Corona -. Sono sicuro che questo progetto avrà un grosso impatto sul territorio e sulla crescita dei nostri ragazzi".

"Orgogliosi di questa partnership, prendendo spunto dal pay off del Gruppo Coal - Orgogliosi del territorio – afferma il dg Alessandro Buoso –. È un ulteriore importante tappa di un percorso che ha visto Coal negli ultimi 4 anni sempre più orientata a rafforzare il ruolo importante nella distribuzione alimentare del territorio ma non solo in veste di mero player commerciale ma di creatore di valore per il territorio stesso".