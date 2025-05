Frolla pronta a volare negli States. Invitata alla Conferenza dell’Onu

Frolla microbiscottificio, cooperativa sociale osimana impegnata nell’inclusione lavorativa di persone con disabilità, è stata ufficialmente invitata a partecipare alla 18esima Conferenza annuale degli Stati parte della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che si terrà a New York dal 10 al 12 giugno.

Un appuntamento straordinario per la cooperativa di Osimo, che dopo il G7 dello scorso ottobre, la visita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e lo stage nelle cucine del Quirinale di 3 ragazzi, volerà Oltreoceano per raccontare un sogno che è diventato una meravigliosa impresa collettiva di successo.

La prima giornata sarà dedicata all’accoglienza, mercoledì 11 giugno si terrà la presentazione delle realtà coinvolte nell’iniziativa e giovedì 12 l’allestimento di uno spazio espositivo con i prodotti realizzati da ogni singola realtà che potrà presentare il proprio lavoro one to one a tutti i membri dell’Onu e le persone coinvolte nel progetto.

"Siamo profondamente orgogliosi di rappresentare l’Italia in un contesto così prestigioso e dal respiro internazionale – commenta felice il presidente Jacopo Corona –. Questo invito è il riconoscimento di un modello che dimostra come inclusione e impresa possano andare di pari passo, generando valore sociale, riconoscimento delle competenze e anche qualità dei prodotti".