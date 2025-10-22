Frolla sbarca all’Unesco a Parigi. Con loro la ministra Locatelli

I biscotti di Frolla, microbiscottificio solidale di Osimo, ieri sono stati tra i protagonisti all’Unesco della ’Work inclusion: talents and skills in Italian cuisine’, all’Unesco Restaurant di place de Fontenoy a Parigi.

La serata, promossa dal Ministero per le Disabilità, ha previsto un menu interamente realizzato grazie ai prodotti di ventisette realtà sociali italiane del settore agroalimentare. Tutte le organizzazioni coinvolte, selezionate per il loro impegno inclusivo e la qualità artigianale delle loro produzioni, hanno nel food il proprio strumento di integrazione sociale. Frolla ha portato la sua storia di inclusione, che nasce dal lavoro quotidiano con trentacinque ragazzi con disabilità, impegnati nella produzione artigianale di biscotti e nella gestione del Frolla Market.

"Oggi è il gran giorno – hanno scritto i ragazzi da Parigi –. Questa sera serviremo la cena ai delegati dell’Unesco, un appuntamento importante per tutte le associazioni italiane presenti, unite nel sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità. Ieri abbiamo vissuto il primo momento ufficiale, accolti dalla ministra Locatelli, che ancora una volta ci ha fatto sentire a casa, ricordandoci che includere significa prendersi cura. Stasera appunto porteremo in tavola il nostro modo di fare inclusione: con farina, passione e tanto cuore. Siamo pronti a cambiare il mondo con un pizzico di dolcezza".