Frontale al Vallone: due feriti gravi

C’è stato l’ennesimo schianto ieri poco dopo mezzogiorno al Vallone, lungo la strada che da Polverigi porta all’Aspio. Stavolta si è verificato un brutto frontale tra un’auto e un furgoncino. Entrambi i conducenti dei mezzi sono rimasti feriti. Il più grave è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dall’eliambulanza. Icaro infatti è atterrato nei campi circostanti il luogo in cui si era verificato lo schianto. L’altro, un uomo, è stato portato allo stesso nosocomio regionale in ambulanza. Sono rimasti sempre coscienti. I medici rassicurano, nessuno dei due coinvolti è in pericolo di vita. Oltre a una pattuglia dei carabinieri, giunti per i rilievi e per gestire il traffico, c’era anche una squadra dei vigili del fuoco di Ancona principalmente per la messa in sicurezza dei mezzi gravemente incidentati. Alla loro vista infatti i soccorritori avevano pensato al peggio. Sono stati proprio loro a estrarre i due conducenti dalle lamiere e a iniziare a medicarli sul posto. Gravi anche i disagi al traffico perché tutto il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per la durata necessaria alle operazioni di soccorso e ripristino. Sono decine gli incidenti che si sono verificati in tutti questi anni lungo il Vallone, alcuni anche gravissimi, quasi tutti per l’alta velocità sostenuta. Al vaglio le cause.