Frontale in Apecar, autista grave

Auto contro Apecar, il piccolo mezzo che trasporta legna si rigira e fa sbalzare fuori dall’abitacolo il conducente: ferito in maniera gravissima 65enne di Monte San Vito. Lo scontro, probabilmente frontale, è avvenuto ieri pomeriggio alle 15.20 in via Piana di Cardinale, frazione Le Cozze di Monte San Vito. Il pensionato che era a bordo dell’Ape car, dopo l’impatto, si è rigirato ed è riuscito a schivare il palo della segnaletica a bordo carreggiata ma è sbalzato a terra rovinando la testa sull’asfalto del parcheggio: le sue condizioni sono apparse subito particolarmente gravi. Il pensionato monsanvitese, dopo l’impatto era in stato di semi incoscienza: è stato soccorso dal personale del 118, stabilizzato, intubato, sedato e trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Nell’impatto ha riportato un trauma cranico e un profondo taglio alla testa, oltre a numerose contusioni. Sottoposto a tutti gli accertamenti, il 65enne è in coma farmacologico ma non sarebbe in pericolo di vita. Fortunatamente è sbalzato fuori dall’abitacolo, in una zona e in momento in cui non transitavano altri mezzi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Norm la Fiat Punto blu scura procedeva in direzione Chiaravalle quando si sarebbe trovata davanti l’Apecar che, carico di legname, salendo, svoltava a sinistra nel parcheggio posto una cinquantina di metri sopra l’ospedale chiaravallese. Il 65enne avrebbe cercato di mantenere il controllo del mezzo finendo però sbalzato fuori. Praticamente illesa ma sotto choc la signora 67enne di Monte San Vito la quale guidava la vettura, una Fiat Punto che scendeva in direzione Chiaravalle. Via Piana di Cardinale è rimasta chiusa per tutta la durata dei soccorsi e la messa in sicurezza della strada, oltre due ore.

Sara Ferreri