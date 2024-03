Frontale in galleria: grave 90enne

Frontale in galleria, tre feriti, uno in gravi condizioni. Si tratta di una 90enne. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, lungo la statale 16, sotto la galleria del Montagnolo, la galleria lunga. Attorno alle 16 una Twingo, condotta da una 90enne, che procedeva verso sud, ha perso il controllo ed ha invaso la corsia opposta. Questa la dinamica emersa ieri nelle prime fasi dei soccorsi. La vettura si è schiantata contro un autocarro che procedeva lungo la corsia opposta, guidato da un 55enne. E’ stato a sua volta tamponato da un terzo veicolo condotta da una 51enne. La 90enne, originaria di Loreto e residente a Fano è apparsa subito grave, ha riportato diversi traumi, uni agli arti inferiori, uno al torace e un altro al volto. Le sue condizioni sono critiche. Guidava una Renault Twingo. Sul posto sono arrivati il 118 con l’automedica e le ambulanze della Croce Rossa e Croce Gialla. Due feriti sono stati portati in ospedale dalla Croce Gialla, la 90enne dalla Croce Rossa. Distrutti i mezzi. L’incidente ha bloccato il traffico lungo una delle arterie più frequentate per chi entra ed esce dal capoluogo dorico. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Chiusa la strada al traffico per tutta la durata dei soccorsi e delle operazioni. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi. Per i rilievi ha proceduto la polizia locale. L’anziana potrebbe aver avuto un malore al volante e invaso per questo l’altra carreggiata. La ricostruzione esatta dell’incidente è ancora al vaglio. La situazione lungo la statale è tornata alla normalità solo dopo le 18.30.