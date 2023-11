Frontale senza patente e scappa: denunciato

Non ha mai conseguito la patente ma si mette alla guida e si schianta frontalmente con un’auto poi scappa senza soccorrere i feriti: pirata rintracciato, denunciato e sanzionato per 6mila euro dalla polizia locale. È avvenuto nei giorni scorsi lungo viale Moccia, vicino ai giardini Regina Margherita. Alla guida di uno dei due mezzi, una macchina utilitaria, c’era un 20enne sudamericano, il quale si è dato subito alla fuga senza prestare soccorso alle due persone che erano nel Suv e sono rimaste ferite, per fortuna non gravemente. Dopo accurate indagini il personale di polizia locale sentite varie testimonianze e sottoposte alcune persone a riconoscimento fotografico, è riuscito a identificare e quindi rintracciare il pirata il quale, essendo cittadino straniero e autore di reato, è stato fotosegnalato e poi denunciato a piede libero. A seguito di ulteriori verifiche è inoltre emerso che l’uomo denunciato guidava un’auto non sua e senza essere in possesso della patente mai conseguita. Oltre alla maxisanzione al 20enne pure il proprietario del veicolo è stato multato per incauto affidamento. Il veicolo è stato quindi sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. "Ogni giorno ci impegniamo continuamente con vari interventi, insieme ai colleghi delle altre forze dell’ordine presenti in città, per garantire sicurezza nel nostro territorio – spiega il dirigente della polizia locale Cataldo Strippoli –. Fra qualche settimana, peraltro, è atteso il varo di alcune modifiche alle norme del Codice della Strada, con le quali molto probabilmente saranno aumentate le sanzioni pecuniarie riferite ad alcune violazioni. Spero che questi provvedimenti possano essere monito a mantenere sempre un atteggiamento responsabile quando si è alla guida e a non assumere mai condotte pericolose". "L’attività svolta quotidianamente dalla polizia locale – commenta il sindaco Daniela Ghergo – consente il costante monitoraggio del territorio comunale a tutela dei cittadini. Di fondamentale importanza si dimostra la collaborazione con le altre forze dell’ordine, polizia di Stato e carabinieri con le quali vengono svolte frequenti attività interforze per garantire il rispetto delle norme e della legalità. L’ultima sabato scorso quando a seguito di un controllo effettuato insieme alla polizia, in un circolo di una frazione sono state accertate irregolarità nelle autorizzazioni per lo svolgimento di attività di somministrazioni di alimenti e bevande al pubblico. I controlli sono necessari per tutelare la salute dei cittadini e attraverso gli stessi si garantiscono, oltre che gli avventori, anche quelle attività che, rispettando le norme e operando legalmente, non possono essere penalizzate".