Frontale tra auto: ferite due donne e una ragazzina di undici anni

Frontale tra due auto: ferite due donne e una ragazzina di 11 anni che viaggiava accanto alla madre. È accaduto ieri alle 15,15 in via Serra appena fuori San Marcello in direzione Morobello sulla strada che attraversa la campagna e collega San Marcello a Monsano e Chiaravalle.

Secondo una prima ricostruzione – la dinamica è al vaglio dei carabinieri – le due auto viaggiavano in sensi di marcia opposti quando si sono scontrate frontalmente, fortunatamente a velocità ridotta. Scattato l’allarme al numero unico 112, sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica di Jesi e due ambulanze una della Croce Verde di Jesi e l’altra della Croce gialla di Morro d’Alba. A restare ferite in modo non grave per fortuna, una ragazza di vent’anni e una donna di 50 con la figlia 11enne. Sono state tutte trasportate con un codice di media gravita al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento jesino per la messa in sicurezza.