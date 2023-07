Frontale tra due Auto, 4 Feriti, Fortunatamente Nessuno Grave

Pauroso frontale tra due auto: il bilancio è di quattro feriti, fortunatamente nessuno grave. È accaduto ieri poco prima delle 9 sulla Provinciale a Coste di Staffolo, subito dopo Tavignano a scendere. A scontrarsi una Fiat Punto e una Dacia Sandero. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, con l’automedica, la Piros, la Croce Verde di Jesi e quella di Cupramontana. I quattro feriti sono stati trasportati con un codice di media gravita al pronto soccorso dell’ospedale Urbani di Jesi. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per far defluire il traffico e i vigili del fuoco del distaccamento jesino per la messa in sicurezza.