Frontale tra due automobili: feriti un anziano e una donna

Altro incidente nel giro di pochi giorni lungo la Direttissima del Conero a Camerano, nei pressi del Coal. Un brutto frontale ha coinvolto due auto che sono state semidistrutte dal violento impatto. Due i feriti rimasti coinvolti, un 82enne su su una station wagon e una donna di 40 anni alla guida di una Cinquecento. Sul posto ieri pomeriggio attorno alle 16 è arrivata l’ambulanza della Croce gialla, l’automedica e i vigili del fuoco dalla centrale di Ancona per cercare di aiutare i feriti a divincolarsi dall’abbraccio metallico delle lamiere dove erano rimasti incastrati. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, l’uomo in condizioni più gravi rispetto alla donna ma non tali da far temere per la sia incolumità. Tutti e due comunque sono rimasti sempre coscienti mentre venivano dapprima medicati sul posto dai sanitari arrivati subito. Non è appunto il primo incidente che accade in quel punto, anzi, esattamente dieci giorni fa proprio lì una macchina e un furgone si sono scontrati semifrontalmente. Le due persone alla guida dei mezzi non avevano riportato ferite gravi. Disagi pesanti al traffico, anche stavolta, lungo quell’arteria trafficatissima, gestito da una pattuglia della Polizia stradale mentre venivano effettuati i primi rilievi.