Fronte del porto. Stazione Marittima, ora si può: "Siamo pronti a riattivarla"

Stazione Marittima di Ancona, qualcosa si muove. La Regione ha convocato ieri a Palazzo Raffaello il tavolo di lavoro propedeutico alla messa a terra di una progettualità definita. Per ora si tratta della fase iniziale di un procedimento che necessita di una lunga serie di passaggi tecnico-amministrativi. Presenti al tavolo, tutti gli attori coinvolti, da RFI all’Autorità portuale passando per il sindaco di Ancona. In attesa di dettagli concreti, intanto il monito dell’assessore regionale ai Lavori pubblici, Francesco Baldelli, è ben chiaro: "Riattivare la Stazione Marittima per garantire l’accessibilità al centro del capoluogo delle Marche" ha detto Baldelli a margine dell’incontro. Per ora, come già accennato, si parla in termini generici del progetto di riportare in funzione la fermata di Ancona Marittima. Non è chiaro, ad esempio né la tempistica, né soprattutto le modalità di riattivazione, ossia se la linea sarà su rotaia o su gomma.

È, tuttavia, un segnale in controtendenza rispetto al passato a cui necessariamente dovranno seguire degli step: "Il fatto di poter rimettere in funzione quel tratto di linea di collegamento significa garantire un’accessibilità diretta e sostenibile al cuore del capoluogo e al porto delle Marche. Un simbolo di quella intermodalità che abbiamo assunto come concetto base del Piano delle Infrastrutture ‘Marche 2032’ e un tassello fondamentale del sistema mare-gomma-ferro-aria che stiamo mettendo in rete con i grandi investimenti su porto e aeroporto. Per questo oggi (ieri, ndr) abbiamo chiesto a RFI di accelerare con la progettazione".

Fino a qui quanto dichiarato dall’assessore regionale Baldelli al termine del tavolo di lavoro convocato dalla Regione Marche in merito alle prospettive di riattivazione del traffico ferroviario sulla Stazione Marittima di Ancona. Al tavolo hanno partecipato il sindaco Daniele Silvetti, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Vincenzo Garofalo e i vertici regionali di Rete Ferroviaria Italiana. La Giunta Acquaroli nel 2021 ha bloccato lo smantellamento dell’infrastruttura, che avrebbe provocato un danno irreversibile al sistema dei collegamenti, non solo tra porto e città, ma anche le connessioni con le principali infrastrutture che gravitano nell’area metropolitana del capoluogo: "Abbiamo chiesto a RFI – aggiunge e conclude Baldelli – di studiare le migliori soluzioni tecniche per risolvere le interferenze con il porto. È importante tutelare le esigenze delle attività portuali e di trasporto, attori primari dell’economia delle Marche. Al contempo vogliamo cogliere l’opportunità di riattivare l’accesso ferroviario al centro di Ancona e ai terminal del porto, una connessione capace di garantire un importante asset di crescita. Ringrazio il sindaco Silvetti per la lungimiranza e la visione di sviluppo del capoluogo e il presidente Garofalo per la competenza e la consueta disponibilità". La stazione Ancona Marittima fu chiusa nel 2015 su input di RFI a causa dei costi e dei disagi provocati dalla linea ferroviaria alla movimentazione portuale.

Pierfrancesco Curzi