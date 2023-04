Frutta con chiodi lanciata in un giardino dove si trova un cane: scatta la denuncia

Ha rinvenuto chiodi conficcati in oggetti e frutti nel suo giardino, tirati probabilmente per far del male al suo cane, un osimano che ha sporto denuncia. "Qualcuno si diverte a tirare involucri pieni di viti nel mio giardino – racconta -. Ho un piccolo cane che usa il giardino solo per i suoi bisogni corporali. L’altro ieri mattina ho trovato quegli oggetti sia sul prato che nel giardino stesso. Potrebbero essere letali per il mio cane". L’uomo ha diramato anche un appello sui social per raggiungere quante più persone possibili a fare attenzione, anche se l’accaduto ha avuto luogo solo nel suo terreno privato e non in un parco pubblico. Potrebbe appunto trattarsi di un’azione mirata nei confronti del suo animale.

"All’inizio ho pensato che i limoni lanciati fossero progetti di applicazioni tecniche per generare corrente ma questa mattina altri involucri nel cellophane con viti. Il mio cane non vive in giardino, eccetto quando vado fuori. Non disturba ed è sempre al guinzaglio quando lo porto a passeggiare".