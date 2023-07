Fu una tragica fatalità Investì e uccise una donna Assolto il camionista

di Marina Verdenelli

Nessuna responsabilità per l’albanese che investì a Torrette, uccidendola, Marisa Evangelisti mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il camionista, un autotrasportatore di 38 anni, ieri è stato assolto dalla giudice Francesca Pizii "perché il fatto non costituisce reato". L’accusa era di omicidio stradale. L’incidente, avvenuto il 20 dicembre del 2018, alla rotatoria di via Conca, quella vicino al McDonald’s, sarebbe stata solo una tragica fatalità. Le motivazioni usciranno tra 90 giorni e serviranno a capire la decisione della giudice. L’imputato, difeso dall’avvocato Arjol Kondi, non aveva potuto vedere l’anziana, 85enne, mentre la donna si immetteva a piedi sulla strada dove si trovava anche il mezzo pesante. Non ci sarebbero state le condizioni stando alla tesi difensiva. Si sarebbe creato un cono d’ombra visivo. La procura era stata di diverso avviso. Per la pubblica accusa invece il camionista avrebbe dovuto vederla, anche se il parabrezza era sporco, se solo avesse guardato davanti a lui. Queste motivazioni avevano portato al pm a chiedere una condanna a due anni per l’imputato, tornato a svolgere la professione di autotrasportatore. L’anziana, che abitava nel quartiere, in via Metauro, morì sotto le ruote del mezzo pesante. Anche la parte civile, con gli avvocati Marta Balestra e Giordano Gagliardini, che rappresentano i familiari dell’anziana, avevano chiesto una condanna unendosi alle richieste della procura. L’avvocato Balestra aveva fatto notare diverse responsabilità da parte dell’autista tra cui anche il fatto che non aveva rispettato i riposi che impongono un lungo viaggio di 4 ore. "Dal cronotachigrafo – aveva detto il legale – emerge che non ha rispettato le soste, se non per pochi minuti". Una testimone che seguiva il tir aveva dichiarato che il mezzo pesante stazionava sulle strisce pedonali quando era in fila, poi quando ha ripreso la marcia aveva dovuto fare una brusca frenata perché il tir aveva preso sotto la donna che attraversava non molto lontano dalle zebre. I familiari di Evangelisti non sono stati mai risarciti per quell’incidente. Era pomeriggio, le 16.30, quando l’anziana fu travolta dal mezzo pesante. Aveva fatto la spesa e con le buste ancora in mano stava tornando a casa. La vittima era la moglie di Pietro Lucconi, imprenditore edile di Falconara noto per aver costruito l’hotel Touring.