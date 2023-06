"Fu uno tsunami Tutto successe in un quarto d’ora Non dimentico"

Il giorno dopo la tragedia che ha colpito due province delle Marche e in particolare l’area del senigalliese, tra cui tanti Comuni delle valli del Misa e del Nevola, il primo cittadino di Barbara, Riccardo Pasqualini, aveva usato un termine ben preciso per descrivere cos’era accaduto: tsunami. Nove mesi dopo Pasqualini rivendica l’uso di quel termine: "Fu uno tsunami vero e proprio – spiega il sindaco di Barbara – Perché in poco tempo è arrivata una quantità d’acqua inimmaginabile. Tutto si è risolto in un quarto d’ora, qualcosa di imponderabile e quando tutti noi ci siamo resi conto di quanto era accaduto era troppo tardi, la tragedia era avvenuta. L’evento atmosferico del 15 settembre scorso non ha dato alcun tempo di reazione. Riguardando in questi giorni le immagini dell’alluvione in Emilia-Romagna ho capito che sono state due calamità diverse. Lì è stata un’alluvione classica, la pioggia ha riempito i fiumi che sono mano a mano esondati e hanno fatto danni; da noi è stato un lampo, breve e devastante".

Se a livello di danni materiali il Comune di Barbara non ha subìto danni seri e ovviamente non paragonabili a quelli di Ostra e Trecastelli, sotto il profilo delle vittime ha pagato un pegno altissimo. Dal piccolo Mattia Luconi alla famiglia di Brunella Chiù, la donna di 56 anni ancora dispersa, alla figlia Noemi fino al fratello Simone, l’unico sopravvissuto di quella famiglia sfortunata. Anche Pasqualini chiama per nome quelle persone: "C’è ancora una pagina aperta, quella dolorosa di Brunella – ha aggunto il primo cittadino – In questi giorni sono riprese le manovre di prosciugamento di altri laghetti artificiali che si erano formati a seguito della bomba d’acqua, speriamo si possa trovare il corpo di Brunella, sperando che qualcuno lassù ci aiuti. Pensando proprio al volume fotografico presentato stamattina mi ha colpito la pagina in cui si parla del dialogo tra i vigili del fuoco e Simone Bartolucci attaccato su quell’albero". Un dialogo secco quello tra soccorritori e vittima dell’alluvione: ‘Simoneee’..., ‘Eeehh’..., ‘Stai tranquillo, arriviamo’".

Il sindaco di Barbara ritorna con la mente al 15 settembre 2022: "È stata una notte drammatica, a suo modo indimenticabile. Non dimenticherò quanto fatto dai vigili del fuoco, la concitazione incredibile, la paura, il buio. Nei giorni successivi il lavoro in team tra noi del Comune e tutto l’apparato di soccorso, i briefing a tarda notte per individuare le zone dove intervenire, dove cercare le persone disperse. Due corpi li abbiamo ritrovati nei giorni successivi, quello di Brunella ancora no".