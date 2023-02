Fucili e pistole incustoditi in casa: denunciato

La Polizia accende i riflettori su soggetti detentori di armi: sabato gli agenti hanno effettuato un accurato controllo presso la casa di un uomo, residente nell’entroterra senigalliese, che risultava detenere numerose armi da fuoco e che, in passato, era stato titolare di licenza di porto d’armi. Durante il controllo l’uomo ha mostrato un mobile contenente alcuni fucili ed alcune pistole, con relativo munizionamento. Da una prima verifica effettuata, risultavano però mancare diverse armi dichiarate precedentemente presso gli uffici di Polizia. Gli agenti hanno ritrovato le armi, in un’altra area della casa all’interno di un armadio liberamente accessibile anche agli altri componenti la sua famiglia. Alla luce di quanto accertato e dell’assoluta negligenza nella custodia delle numerose armi in suo possesso, i poliziotti hanno denunciato l’uomo per omessa custodia delle armi e, inoltre, a tutela della pubblica incolumità, lo hanno ritenuto privo dei requisiti per la detenzione delle armi che sono state sequestrate. Sabato sera, in corrispondenza di diversi eventi organizzati in città, gli agenti, unitamente alle altre forze di Polizia, hanno svolto servizio diretti a garantire la sicurezza. I servizi hanno interessato il centro storico e le aree prossime ai locali. Nel corso degli accertamenti sono state controllate 160 persone e 85 veicoli.