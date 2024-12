Fucili: "Un punto molto importante perché arriva dopo un momento difficile"

Un pareggio che interrompe una striscia negativa di tre sconfitte consecutive e che il tecnico del Fossombrone Michele Fucili accogli positivamente, anche se per larghi tratti ha sognato il colpaccio: "Per noi è un punto molto importante dopo un momento difficile, avevamo bisogno di questo tipo di prestazione, questo ci deve dare una grande spinta per ripartire. L’Ancona è una squadra di grande qualità e ci è stata superiore dal punto di vista del gioco. E’ molto importante aver ritrovato le nostre certezze, non credo che abbiamo rubato nulla. Il rigore? Non l’ho visto bene, so che è stato dato per un tocco di mano fortuito". Un pareggio che può rappresentare un nuovo inizio per una squadre che, un mese fa, si era perfino ritrovata in testa alla classifica: "Quello che abbiamo fatto in questa prima parte di campionato non è frutto del caso. Probabilmente abbiamo pagato qualcosa a livello di sforzi. Non è una scusante, ma fa parte del nostro percorso. In alcune situazioni avremmo potuto fare qualcosa di più, ma sono soddisfatto per quanto prodotto. Oggi (ieri, ndr) avremmo dovuto sfruttare qualche spazio in più, ma più di questo non avremmo potuto fare". Domenica arriva la Vigor Senigallia, reduce da una vittoria conquistata in extremis: "La Vigor è una squadra forte, con un’identità precisa e con un gruppo ben collaudato da tempo, esattamente come il nostro: sarà molto difficile affrontarli, anche se sono preoccupato per le condizioni fisiche di alcuni miei giocatori che sono usciti acciaccati. Dovremo fare uno sforzo importante in queste ultime uscite prima della sosta, gli ottimi risultati che abbiamo ottenuto nelle scorse partite non sono frutto del caso, abbiamo lavorato duramente per cercare di ottenerli. Bisogna ripartire da questo pareggio, che deve darci nuova linfa per chiudere bene il girone d’andata".