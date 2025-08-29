Fuga dalla Beko: 23 accettano la buonuscita. Primo riflesso dei tagli su Ricerca e sviluppo

Vertenza Beko, già 23 dipendenti, di cui oltre la metà impiegati, hanno scelto la buonuscita, incentivata fino a 90mila euro a seconda dell’età. "Si sono svolte due sessioni di conciliazioni – spiegano dalla Fiom Ancona – l’ultima oggi (ieri, ndr), durante la quale 23 dipendenti della Beko hanno aderito al piano di incentivazione all’esodo previsto dall’accordo, in seguito all’annuncio dell’esubero da parte della multinazionale turca: uscite volontarie che nei fatti sono comunque parte di una procedura di licenziamento collettivo. Sono posizioni lavorative che non esisteranno più, in quanto non verranno rimpiazzate – lamenta la Fiom – alcune sono alte professionalità che abbandonano il territorio, con il rischio di decretare nei fatti la fine del principio di centralità del territorio di Fabriano nelle strategie della Beko. A queste uscite vanno sommate tutte quelle persone in ammortizzatore sociale al massimo utilizzo (cassaintegrazione a zero ore), quindi figure che non lavoreranno: 45 le persone colpite, quelle del centro ricerca e sviluppo del lavaggio, a cui corrispondono progetti che non verranno più sviluppati in Italia. Delle 23 adesioni già effettuate, 11 sono operai ed operaie, e 12 impiegati e impiegate, di cui 5 nell’area della progettazione: si ha l’impressione di vivere un lento prosciugarsi degli uffici (la sede impiegatizia di Fabriano, ndr) che a breve rischiano di non poter più essere considerate un ’head quarter’, mentre nello stabilimento di Melano resta tanta cassaintegrazione e grande imprevidibilità delle produzioni, con forti ricadute e in fatto di condizioni di vita per le persone che ci lavorano. Sarà fondamentale a questo punto – concludono dalla Fiom – mettere in campo gli incontri di verifica in sede ministeriale, per monitorare l’andamento del piano industriale, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti, nello specifico nei nuovi prodotti e nei nuovi processi produttivi, a fronte di un mercato sempre più difficile, che richiederebbe interventi di politiche industriali vere, e non solo annunci o ammortizzatori sociali, ma una discussione più strutturata ed organica, iniziando dalla convocazione del tavolo nazionale del settore elettrodomestico". Le sigle chiedono chiarimenti sugli investimenti previsti dall’accordo sindacale sottoscritto: 62milioni di euro in tre anni.

sa. fe.