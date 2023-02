"Fuga dalla guerra, povertà e prigioni Ecco la nostra vita da esuli istriani"

di Nicolò Moricci Giorno del ricordo, l’esodo giuliano dalmata (o esodo istriano) è stato una delle migrazioni di massa più consistenti della storia italiana: ha infatti interessato tra le 250 e le 350mila persone. Chiaramente, queste sono solo stime di un evento storico che vive tra le parentesi dell’epoca. A ricordare quel periodo, è Matteo Piccini. I suoi genitori, Oscar e Nives, lottarono per dare a lui un futuro migliore. Piccini, nato a Lussino nel ’47, sotto il regime comunista di Tito, vide mamma Nives togliersi il cibo di bocca per essere sfamato. Una donna forte, Nives, che venne incarcerata in una prigione di soli uomini per aver tentato di raggiungere il marito ad Ancona. Papà Oscar "era un abile professionista, tecnico del cantiere navale, e per la società di Lussino avrebbe potuto essere utile. Per questo, gli venne impedito di espatriare riportando falsamente nei documenti che parlasse il croato". Oscar di croato non conosceva neppure una parola, ma il regime avrebbe usato qualsiasi scusa per non farlo partire: "Subì diversi interrogatori da parte della polizia e gli venne persino chiesto di diventare una spia in territorio italiano, ma lui rifiutò". Poi, la fuga in una notte senza luna: "A...