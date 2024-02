Fuga dall’Inrca: "Per uscire si era confuso tra i familiari. Ora è al sicuro"

Era tornato all’Inrca il giorno stesso della fuga, l’anziano che giovedì scorso, durante la cena, aveva deciso di andare a casa perché il cibo non era di suo gradimento. Ora è sotto stretta sorveglianza. Lo garantisce l’ospedale, in una nota inviata dalla direzione medica dopo i fatti avvenuti.

"L’anziano paziente, di 81 anni, era già stato dimesso dal presidio di Ancona lo scorso 30 gennaio - riferisce l’Inrca - dopo l’attivazione, da parte del servizio sociale ospedaliero, delle dovute procedure per la nomina dell’amministratore di sostegno, procedure generalmente applicate nei casi di pazienti con problematiche sociali in assenza di supporto familiare. L’amministratore di sostegno, appena nominato, in data primo febbraio, ha allertato il 118 riferendo che il paziente a domicilio appariva "confuso e non in grado di auto gestirsi".

L’anziano è giunto all’Inrca– Punto di Primo Intervento - alle ore 14.45 dello stesso giorno, accompagnato dagli operatori del 118.

Il personale in turno, applicate le prime cure del caso, ha collocato il paziente in una stanza video-sorvegliata. Durante il periodo di permanenza, il signore era solito uscire dalla stanza per andare in bagno e passeggiare lungo il corridoio sotto la sorveglianza dei sanitari in servizio, peraltro impegnati nelle attività assistenziali per tutti gli altri pazienti presenti presso il Punto di Primo Intervento".

Stando all’Inrca, il paziente tuttavia si è allontanato dalla struttura confondendosi tra i familiari che in quel momento erano presenti all’interno dei locali dell’unità operativa, in occasione della somministrazione del vitto.

Il personale in turno, verificato l’allontanamento, ha immediatamente allertato l’amministratore di sostegno e le forze dell’ordine che in poco tempo hanno riaccompagnato il paziente al Punto di Primo Intervento. Al momento, il signore si trova ricoverato, sotto stretta sorveglianza, nel reparto di Neurologia.