Fuga di gas: chiusa parte di via Flaminia

Forte odore di gas, la polizia locale chiude una parte di via Flaminia per i controlli. È successo ieri pomeriggio, attorno alle 17, quando un passante ha chiamato i vigili del fuoco preoccupato per l’esalazione sembrava provenire da una palazzina, poco dopo la stazione di Torrette, lato mare. Sul posto sono andati i pompieri che, attraverso le strumentazioni, hanno individuato la grossa perdita in una abitazione non abitata, al civico 238.

È stata allertata anche l’Edma, per la rete gas, per venire a capo del problema. Durante il controllo, terminato dopo un’ora e trenta minuti, attorno alle 18.30, è stato appurato che la perdita proveniva dal contatore. È stata riparata e l’allarme è cessato. La strada è stata chiusa per mezzo chilometro di tratto, tra via Conca, altezza stazione ferroviaria, e via Misa. Il traffico è stato deviato lungo le arterie stradali limitrofe. Sul posto per dirigere il traffico la polizia locale. La chiusura della strada ha creato dei rallentamenti in un orario di punta per le uscire e i rientri di una giornata domenicale.

ma. ver.