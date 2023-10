La fuga a Panama, intascavano la pensione del marito defunto: morti moglie e figlio

Ancona, 31 ottobre 2023 – Avevano continuato ad intascare la pensione del loro caro, morto da tempo, senza comunicare all’Inps il decesso del loro parente stretto. La somma infatti ha continuato almeno per un anno a finire nel conto corrente postale che la moglie aveva in comune con il marito, contando su più di 5mila euro al mese. Quando l’ente previdenziale si era accorto del giochetto aveva denunciato la donna che nel frattempo era fuggita a Panama. Imputata una 84enne, originaria della provincia di Macerata, ma residente (fino a quando è rimasta in Italia) a Jesi, accusata di truffa in concorso con il figlio 62enne.

Quando l’Inps si era accorto del giochetto aveva denunciato la donna

I due sono stati irreperibili per anni e dal 2021 era rimasta appesa l’udienza preliminare, davanti alla gup Francesca De Palma, perché entrambi si erano trasferiti nel paradiso fiscale dell’America centrale dove è estate tutto l’anno e si vive bene. Ieri è stato accertato che entrambi sono morti. Al tribunale è arrivato il certificato e il procedimento si è chiuso con un non doversi procedere per morte del reo.

La moglie era diventata vedova nell’estate del 2013, quando il marito è morto nel mese di giugno ed era poco più che 70enne.

L’anziano era titolare di due pensioni, una lavorativa che gli garantiva poco più di 4.700 euro al mese e una per invalidità civile che gli faceva avere 508 euro al mese. Una bella somma che arrivava a più di 5.200 euro al mese e con la quale il nucleo familiare aveva sempre potuto contare per andare avanti. I soldi arrivavano puntuali, tutti i mesi, direttamente nel conto corrente che i coniugi avevano in comune in un ufficio postale di Jesi. Da lì attingevano per prelievi e spese correnti anche dopo la morte di lui.

Quando l’Inps si è accorta di erogare le due indennità ad una persona che non c’era più ha avviato le carte per riavere indietro il denaro percepito ingiustamente, quasi 75mila euro, ma madre e figlio erano già spariti dalle Marche e dall’Italia. L’ultimo indirizzo attribuibile a loro era a Panama, dove si sarebbero rifugiati. I due imputati erano difesi dall’avvocato Franco Argentati. Sono state 14 le mensilità rubate all’Inps.