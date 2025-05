Fugge col motorino: bloccato in via Bixio

Attimi di grande concitazione, ieri pomeriggio, all’altezza della zona della Galleria tra la via Bixio e via Leopardi.

Proprio nei paraggi dello storico punto commerciale di Falconara, infatti, sarebbe terminato un rocambolesco inseguimento da parte degli agenti della Polizia locale, con un uomo che è stato bloccato e un operatore del Comando falconarese che sarebbe finito in pronto soccorso, per fortuna senza serie conseguenze.

Erano circa le 17.30 quando, per cause ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità intervenute, alcuni cittadini hanno notato quell’insolito trambusto e quel sospetto movimento sulle strade del centro. Questo perché era in corso un inseguimento da parte di una pattuglia della Polizia locale di Falconara nei confronti di un mezzo – sembra un motorino –, che secondo le prime sommarie ricostruzioni non si sarebbe fermato ad un precedente controllo.

Un controllo che era stato tentato nei pressi del parco Kennedy, non troppo distante dalla Galleria.

Ad un certo punto, però, l’uomo avrebbe deciso di abbandonare il mezzo sul quale stava viaggiando, per darsi successivamente alla fuga a piedi e correndo tra le palazzine del centro città.

Al momento non se ne conoscono i motivi, sui quali, appunto, stanno indagando gli agenti, per ricostruire con dovizia i dettagli di quel gesto. Ma ad ogni modo, quel tentativo di scappare, è durato pochissimo tempo, perché l’uomo è stato raggiunto e quindi bloccato dagli operatori del Comando di Palazzo Bianchi.

Da quanto emerso, inoltre, per un agente è stato necessario ricorrere alle cure in pronto soccorso all’ospedale regionale di Ancona-Torrette, dove sarebbe arrivato con lievi ferite. Sul posto invece, sempre nella zona della Galleria, a sirene spiegate sono arrivati in ausilio anche i carabinieri, che erano stati precedentemente allertati.

Come detto, però, nel frattempo l’uomo era stato fermato dalla Polizia locale. Rispetto alla vicenda restano ancora da chiarire diversi dettagli.

A partire dalle ragioni della fuga, poi terminata a piedi e con l’intervento tempestivo da parte degli operatori falconaresi, supportati poi dai militari dell’Arma.

Ora sarebbero proprio gli agenti a procedere nelle attività di polizia giudiziaria, ma nel più stretto riserbo del caso, come è naturale che sia in queste situazioni.

Non è la prima volta che a Falconara, automobilisti o centauri brucino l’alt per poi darsi alla fuga. Nei casi precedenti, compresi quelli più eclatanti, erano stati individuati, denunciati e sanzionati.