Fugge dall’ospedale e fa lo show in strada

Fugge dal pronto soccorso poi raggiunge piazza Ugo Bassi in stato confusionale. È successo sabato notte, al Piano. Attorno all’una una donna ha iniziato ad attraversare la strada perdendo il lume della ragione. I passanti hanno chiamato la polizia perché era pericoloso e rischiava di finire investita. Sul posto è arrivata una pattuglia delle volanti. I poliziotti hanno cercato di avvicinarsi alla donna che si era messa in mezzo alla carreggiata ma lei era una furia. Gli agenti hanno cercato di tranquillizzarla parlando con lei. Era in attesa al pronto soccorso, per una visita, ma poco prima era fuggita via raggiungendo poi, probabilmente a piedi, il centro urbano. Una volta arrivata al Piano ha iniziato a dare segni di squilibrio gravi.