Fugge dopo aver distrutto auto in sosta

In tre dopo i festeggiamenti di Capodanno si mettono alla guida e poi finiscono contro un’auto in sosta facendola sbalzare indietro di oltre quattro metri e distruggendo la parte anteriore di una Peugeot 2008 nuova di zecca.

Il boato, attorno alle 2,40 di Capodanno, in via IV Novembre a Jesi all’altezza del civico 11, sveglia un residente di origine straniera che vede tre giovani barcollanti, due ragazze, una delle quali con un taglio alla testa e sangue in volto e un ragazzo che si trovava alla guida.

Il residente, ancora frastornato si affaccia alla finestra e grida, i tre scappano facendo inversione a U con la vettura, una Fiat Punto bianca che grondava liquido e dileguandosi. Lui si veste, scende in strada e cerca di seguirli mentre chiama il 112.

I carabinieri arrivano poco dopo, scattano delle foto, avviano la caccia a quella Punto bianca e grazie alle testimonianze del residente riescono, poco prima dell’alba, a ritrovarla abbandonata.

Ancora più brusco il risveglio per i genitori del giovane che si trovava alla guida della Punto bianca e che hanno scoperto dai carabinieri il grave danno (alla carrozzeria ma anche al motore) arrecato dal figlio ventenne e militare, e la successiva fuga. Messisi in contatto con il proprietario della vettura i genitori si sono scusati infinitamente e hanno assicurato il risarcimento del danno al proprietario della Peugeot.

Al vaglio dei carabinieri è ora la posizione del ventenne militare che probabilmente sarà sanzionato.

sa. fe.