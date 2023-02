Fugge dopo l’incidente Era ubriaco al volante

Al volante completamente ubriaco provoca un maxi tamponamento e scappa. E’ successo giovedì sera intorno alle 20,30 lungo la stata Adriatica sud, all’altezza di Marzocca, dove una Wolksvagen Polo ha tamponato una Fiat Panda che a sua volta ha tamponato una Land Rover. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita, ma il conducente della Polo subito dopo l’incidente si è dato alla fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Senigallia che hanno avviato le ricerche dell’auto. Polo che è stata rintracciata poco dopo nella zona della Cesanella. A bordo c’era un 54enne di Falconara. Sottoposto all’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico molto superiore a quello consentito, pari a ben 2,69 gL. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con patente ritirata. Nella stessa sera ma a Corinaldo i militari hanno sorpreso un uomo alla guida di un’auto nonostante la patente di guida gli fosse stata revocata. Si tratta di un corinaldese di 50 anni. I militari hanno accertato che non aveva la patente perché gli era stata revocata dalla Prefettura dopo essere stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza nel 2021 e già alcuni mesi fa era stato sanzionato per guida senza patente. Il 50enne aveva anche la revisione dell’auto scaduta, ed è stato quindi sanzionato anche per questa violazione.