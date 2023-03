Fugge dopo lo schianto Denunciato il "pirata"

È di ieri la notizia, appena trapelata dal comando della Municipale di piazza Leopardi a Castelfidardo, riguardo le indagini serrate che in poche ore hanno permesso di individuare il presunto autore di un incidente. L’uomo, approfittando della concitazione dei momenti successivi allo schianto, accaduto l’altro ieri in località Cerretano, si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivate le ambulanze e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. Sono passate poche ore e l’uomo è stato trovato e denunciato all’autorità giudiziaria proprio a causa dell’allontanamento dal luogo dell’incidente in cui era rimasto coinvolto. Lievi i feriti dello schianto. "Sincera gratitudine è stata espressa dalle persone coinvolte non solo per il risultato atteso e tutt’altro che scontato, quanto per la premura degli agenti nel portare soccorso prima e rassicurazioni circa il fatto che si sarebbe posta in essere ogni utile attività investigativa per dare un nome e cognome al presunto reo", informano dal comando fidardense. Gli stessi agenti sono sempre di controllo, anche di sera, per le strade del territorio comunale, già coperto su diversi punti dalle telecamere di videosorveglianza, un occhio vigile su quanto accade nella città della fisarmonica.