Fuggono all’arrivo degli agenti, ma vengono subito rintracciati

Fuggono all’arrivo degli agenti, ma vengono rintracciati in breve tempo: un automobilista si costituisce spontaneamente dopo un’ora, l’altro si era allontanato a piedi, arrivando perfino ad abbandonare l’auto, sprovvista di assicurazione e revisione. È iniziato con inseguimenti e controlli il 2023 della polizia locale di Falconara. Il primo episodio è accaduto due giorni fa alle 10.30 all’incrocio tra via Trento e via Flaminia, quando un anziano falconarese ha provocato un incidente e si è allontanato a bordo della sua utilitaria senza fermarsi né prestare soccorso all’altro automobilista e alla passeggera, entrambi di Ancona. Mentre gli uomini del Comando erano impegnati nei rilievi e disciplinavano il traffico, l’automobilista si è ripresentato sul posto cercando di recuperare la targa. Ha provato in qualche modo a rendere delle giustificazioni, ma nei suoi confronti sono scattate le doverose sanzioni e potrebbe arrivare anche la denuncia per non aver prestato soccorso. Nello stesso pomeriggio gli operatori di Palazzo Bianchi hanno raggiunto il quartiere di Case Unrra, in via Marconi, e hanno intercettato un uomo a bordo di una Smart che, incurante del divieto di svolta, è entrato nel parcheggio del Mc Donald’s da sinistra. Quando si è accorto della pattuglia che lo ha braccato, ha abbandonato il veicolo ed è scappato. Dai controlli è emerso che l’auto era senza assicurazione e con la revisione scaduta: è stata sequestrata e si sta ricercando il conducente, identificato come un soggetto privo di patente.