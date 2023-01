"Fuggono per ritrovare la propria famiglia"

di Silvia Santarelli

"Lavoriamo per garantirgli un futuro". Continua ad essere variabile il numero di minori non accompagnati ospitati al centro di accoglienza allestito da Caritas presso l’ex Hotel Massi di Senigallia, dove martedì sera sono arrivati 17 minori sbarcati dalla Ocean Viking e giovedì altri 22 della Geo Barents. Venerdi 13 dei 39 minori si sono allontanati dal centro di accoglienza, ma prima di sera, due di loro sono rientrati. Nella tarda mattinata di ieri, i minori non accompagnati che si sono allontanati volontariamente dal centro di accoglienza e di cui non si hanno notizie sono sei: tre degli undici sono stati rintracciati a Rimini e affidati a un centro di accoglienza in loco, altri due sono stati riportati dalle forze dell’ordine nel centro di Senigallia.

"È molto frequente in situazioni simili che ci siano allontanamenti, parliamo di ragazzi che hanno fatto migliaia di chilometri, hanno affrontato difficoltà e vessazioni, alcuni anche maltrattamenti – spiega Giovanni Bomprezzi, presidente di Caritas Senigallia – ed è normale che non siano spaventati dal dover proseguire il viaggio per ricongiungersi a eventuali familiari che si trovano in altre parti d’Italia o Europa". Sono pochi i minori presenti a Senigallia che parlano inglese, la gran parte conoscono esclusivamente l’arabo. Pochi anche quelli che hanno in uso un telefono cellulare, ma senza sim. A disposizione un servizio wi fi dove ci sono giovani che, proprio grazie al collegamento e agli strumenti dategli in uso dai volontari, sono riusciti a contattare i genitori dopo due anni.

Tra i 39 minori c’è chi ha percorso mille e cinquecento chilometri nutrendosi di pane e dissetandosi con acqua salata, racconti che fanno salire i brividi ai volontari, alcuni di quei ragazzi hanno l’età dei loro figli e fino ad oggi hanno visto soprattutto sofferenza. "L’accoglienza è stata gestita nel migliore dei modi dalla Prefettura, con il supporto delle forze dell’ordine – spiega Bomprezzi – quello che cerchiamo di fare, è di spiegare che siamo in grado di garantire un futuro a questi ragazzi, attraverso un percorso che stiamo preparando".

I minori non accompagnati potranno restare nel centro di accoglienza per un mese, prima di venire trasferiti in strutture del territorio ritenute idonee in base alle esigenze dei singoli. Fuga che per i giovani, come per gli addetti ai lavori, in questo caso rappresenta una normalità: tra loro alcuni hanno familiari nel nord Europa, un viaggio lunghissimo da affrontare come clandestini, ma non impossibile per chi ha già attraversato deserto e mare. C’è chi scappa, ma c’è anche chi si è già ambientato e ieri ha approfittato della bella giornata di sole per fare una partitella di calcio in giardino.