Fulmini e saette in città e in tutta la provincia: alberi caduti, allagamenti

Un temporale breve ma molto intenso, con diversi fulmini, ha colpito l’Anconetano nel pomeriggio di ieri causando la caduta di alcuni alberi, anche su sede stradale, sia nel capoluogo sia in provincia. Nel centro di Ancona, proprio a causa delle forti precipitazioni, il Comune ha chiuso fino a domattina il sottopasso di Vallemiano per allagamento. Chiuse temporaneamente alcune strade: via Civitanova Marche e via Betelico per caduta di alberi sulla carreggiata. Una pianta è piombata in strada in via Metauro, ostruendo la sede stradale. I tecnici di AnconAmbiente stanno pulendo le caditoie ostruite mentre i tecnici comunali monitorano la situazione. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco e le varie situazioni in città sono monitorate dalla Polizia Locale. Ad Ancona nella zona di via Grotte un albero è caduto in strada con rami finiti anche su cavi elettrici: si transita a senso alternato in attesa del ripristino della situazione. Altri interventi in via Flaminia: tra Collemarino e Palombina una pianta è piombata sulla sede stradale all’altezza delle Poste. Pompieri al lavoro anche nelle zone di Jesi e Osimo ma anche tra Casine di Paterno e Agugliano. Intanto nel Pesarese, sono 87 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco dopo il nubifragio che ieri sera ha bersagliato la provincia. In corso ce ne sono 16, 94 interventi sono in coda e circa 200 da valutare.