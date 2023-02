Fumetti, videogiochi, manga e dischi Torna "Ancona Comics & Games"

Fumetti, manga, anime, dischi, modellini, action figures, videogiochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori e gadget da collezione. Ci sarà tutto questo e molto altro sabato 22 e domenica 23 aprile alla Mole Vanvitelliana, dove andrà in scena ‘Ancona Comics & Games’. Sarà un vero paradiso per gli amatori nostalgici dei fumetti e dell’animazione anni ‘80 e ‘90 e per i fruitori delle nuove frontiere dell’entertainment.

Non mancheranno importanti ospiti. Come il doppiatore, conduttore televisivo, cantante, autore televisivo e attore Pietro Ubaldi, che vanta tra i suoi personaggi il pupazzo Four, Doraemon, Scooby-Doo e Patrick Stella. O come i cantanti Stefano Bersola e Letizia Turrà. Il primo è l’interprete e il co-autore di sigle di cartoons come ‘I Cavalieri dello Zodiaco’ e ‘City Hunter’, ma è anche la voce della sigla dei Super Wings e della nuova serie d’animazione ‘Dov’è Wally?’ di Dreamworks, in onda su Netflix e Amazon Prime Video. La seconda vanta collaborazioni con Ornella Vanoni, Gemelli Diversi, Nick The Nightfly e molti altri, e ha inciso le sigle de ’Le incredibili avventure di Zorori’. E ancora, Giorgia Vecchini, nel Guinness dei primati per la collezione più vasta al mondo dedicata a Creamy, la prima cosplayer a vincere il W.C.S. World Cosplay Summit in Giappone. Ci sarà poi Elisa Rosselli, autrice e voce delle canzoni del Winx Club, le fatine famose in tutto il mondo.

Su ben 20mila metri quadri i visitatori troveranno diverse aree tematiche e interattive. Tra le più intriganti, la Self Area, dedicata a disegnatori emergenti o a professionisti che vogliono presentare i propri originali o le riproduzioni, l’Area GameTrade, con stand dedicati a Force Of Will, il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo, a Digimon Card Game, a Dragon Ball Super Card Game e a One Piece Card Game, famosissimi anime giapponesi.

Ampio spazio ai videogiochi, vecchie nuovi, con tante postazioni tra PC e console (gratuite). La zona dedicata al K-pop ospiterà proiezioni, raduni, flashmob, ospiti e mercatini dell’usato dove scambiare, vendere e acquistare merchandise. Verrà anche allestito un palco per la gara di cosplay, aperta a principianti ed ‘esperti’.