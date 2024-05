"Vola in alto campione": oggi l’addio a Leonardo Tortolani

Osimo, 15 febbraio 2024 - “Solo uno sguardo verso il Cielo può addolcire il nostro dolore". Se lo ripetono oggi, giorno dei funerali, i genitori e i familiari più stretti di Leonardo Tortolani, 14 anni da compiere l’8 luglio, morto l’altro ieri per un male che se l’è portato via dopo mesi di lotta. Grandissima era la sua passione calcistica, tanto che, per renderle omaggio, mamma Sara e papà Riccardo hanno voluto stampare gli stemmi dell’Osimana calcio e dell’Inter che aveva nel cuore sul manifesto funebre, accanto al suo volto sorridente.

"Vola alto piccolo campione", dicono tutti in un coro addoloratissimo. Un male incurabile sorto oltre un anno fa l’ha strappato all’affetto della famiglia e dei tanti amichetti, quelli della scuola media dell’istituto comprensivo "Fratelli Trillini" in zona Borgo San Giacomo, e quelli dell’Osimana stessa appunto, società sportiva con la quale ha giocato a calcio finché la salute glielo ha permesso.

I compagni di squadra di Leo, così lo chiamavano tutti, sono scesi in campo con uno striscione per incitarlo nei giorni scorsi: "Leo siamo con te", con disegnati due cuori, uno giallo e l’altro rosso. Il ricordo dell’Osimana è dolce, legato all’allegria di Leo: "Ci piace ricordarti sorridente, correre dietro al pallone e gioire con i tuoi compagni. Non dimenticheremo mai uno dei nostri. Ai familiari il più grande abbraccio da tutta la famiglia giallorossa. Aveva iniziato a giocare da piccolino a calcio, poi però un anno fa circa il primo dolore ad una gamba e la scoperta improvvisa di un sarcoma al polpaccio. Una diagnosi terribile, con il tumore già in stato avanzato. Sotto choc anche la comunità di San Paterniano dove vive la famiglia Tortolani, nella zona di campagna vicino a Monte Santo Pietro. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore ai genitori. I fratelli Gaia e Niccolò sono stretti ai genitori in un abbraccio a cui si aggiunge quello dell’intera città. Oggi è il giorno dell’estremo saluto. I funerali si tengono nel pomeriggio alle 15 nella chiesa del San Carlo. La salma è visibile da ieri nella casa funeraria Re di via dei Tigli. Dopo la cerimonia la salma procederà per la cremazione. La famiglia non ha chiesto fiori ma opere di bene.