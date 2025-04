Funerali del Papa, i volontari a Roma

Il Comitato di Senigallia della Croce Rossa Italiana ha preso parte alle operazioni di assistenza organizzate a Roma in occasione delle esequie di Papa Francesco. Dal 23 al 27 aprile, il medico Stefano R., l’infermiera Volontaria Nina U. e la Volontaria Agnese F. hanno prestato servizio sui mezzi e nei presidi medici allestiti dalla Croce Rossa per l’assistenza ai pellegrini che si sono recati nella capitale per i funerali del Santo Padre. Parallelamente, le Volontarie Silvia A. e Nives B. hanno collaborato ai lavori di montaggio delle infrastrutture necessarie ad accogliere i giovani in arrivo da tutto il mondo per il Giubileo degli Adolescenti.

Hanno operato con turni di 10-12 ore, garantendo supporto sanitario e logistico ininterrotto, in linea con i principi basilari della Croce Rossa. La partecipazione del Comitato di Senigallia si inserisce in una delle più grandi mobilitazioni dell’Associazione degli ultimi anni. Il presidente del Comitato CRI di Senigallia, Andrea Marconi, ha commentato: "Esprimo un ringraziamento sentito e profondo a tutti i Volontari che hanno partecipato. Hanno rappresentato, con professionalità e cuore, non solo il nostro Comitato, ma l’essenza stessa del volontariato: esserci, con generosità e spirito di servizio, nei momenti che contano davvero".