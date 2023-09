Funerali di Brunella Chiù, domenica il commiato a Barbara

Domani Brunella Chiù tornerà a casa, domenica i funerali. La salma della 55enne di Barbara, tra le 13 vittime dell’alluvione che il 15 settembre 2022 ha messo in ginocchio la spiaggia di velluto ed il suo hinterland, è attesa domani a Barbara dove alle 10, nella sala del commiato Giorgi a Serra de’ Conti sarà aperta la camera ardente. Il corpo di Brunella era stato rinvenuto in mare, a ridosso delle isole Tremiti lo scorso novembre e sepolto nel cimitero di Vieste, poi, una volta arrivati i risultati del Dna fatto su quello che restava del corpo della donna, trascinato dall’acqua per due mesi, la salma è stata riesumata e trasferita a Barbara. Domenica alle 15 i funerali saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria Assunta a Barbara. La cerimonia, officiata da monsignor Manenti, sarà trasmessa in diretta streaming dal Comune. "Ritrovare mamma sarebbe il regalo di Natale più bello", aveva detto il figlio Simone Bartolucci nel dicembre scorso. Dopo la tragedia, in cui ha perso anche la sorella Noemi Bartolucci, 17 anni, Simone, che si era salvato restando aggrappato ad un albero in attesa dei soccorsi, è stato aiutato da tutta la comunità di Barbara che si era stretta al giovane, infondendogli il coraggio di andare avanti. Per lui era stata avviata anche una raccolta fondi. A chiamare il giovane dopo il ritrovamento era stato il sindaco Riaccardo Pasqualini: ‘Una notizia triste, ma altrettanto rasserenante’ – era stato il commento del sindaco alla notizia del ritrovamento – Il territorio era stato battuto pezzo dopo pezzo, anche con l’aiuto dei sommozzatori. Impossibile pensare che Brunella Chiù fosse ancora in vita, le ultime speranze si erano affievolite dopo la prima settimana di ricerche, quando anche il corpo del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, la vittima più giovane della tragedia, era stato ritrovato.