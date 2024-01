Ancona, fuochi d'artificio lanciati allo stadio: Daspo per due tifosi

Ancona, 9 gennaio 2024- Due Daspo a carico di tifosi del Perugia: comincia così il 2024 della prevenzione del questore Cesare Capocasa. I provvedimenti sono stati disposti di seguito alla mirata attività di indagine - su intemperanze poste in essere da alcuni appartenenti alla tifoseria ospite, in occasione dell’incontro di calcio U.S. Ancona-Perugia, valevole per il campionato di calcio di Lega pro - Girone b, disputatosi lo scorso 5 novembre, allo stadio “Del Conero”.

Il questore Cesare Capocasa

Episodi per il quali la Digos della questura di Ancona ha denunciato a piede libero due esponenti del gruppo dei tifosi ospiti, ritenuti responsabili dell’accensione di alcuni fuochi d’artificio all’interno del settore di curva sud, lasciandoli poi cadere all’interno del settore e creando oggettivo pericolo per tutti i presenti. Le condotte, poste in essere dai due tifosi perugini, italiani, di circa trenta anni, non sono sfuggite agli “occhi elettronici”, poiché sono stati immortalati dagli operatori di polizia scientifica, i quali monitoravano l’evento attraverso il sistema di videosorveglianza interna dello stadio. Attraverso l’analisi dettagliata delle immagini, gli investigatori della squadra tifoserie della Digos di Perugia sono poi riusciti a identificare - senza alcun dubbio - i due tifosi responsabili dell’illecita e pericolosa azione. Il questore Cesare Capocasa ha così disposto per i due il divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale dove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Coni, comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la squadra nazionale di calcio. “Queste misure – commenta il questore Capocasa - si sono rese necessarie affinché il campionato continui a svolgersi nel rispetto della normativa specifica, assicurando l’ordine e la sicurezza pubblica e tutelando tutti coloro che si recano allo Stadio con il desiderio di assistere ad una manifestazione sportiva, senza dover temere pericoli, scontri o violenze”