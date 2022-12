Fuochi d’artificio, nessun sequestro "Ma fate attenzione"

Capodanno sicuro anche per i fuochi di artificio. Polizia e vigili urbani stanno effettuando in questi giorni controlli nei negozi sulle vendite per evitare che circolino prodotti non conformi. Al momento non si sono registrati sequestri. Il personale vigilerà anche nella notte del 31 dicembre per far rispettare ordinanza e sicurezza. Questi i consigli per acquistare fuochi di artificio non pericolosi. Prima cosa vanno acquistati solo da rivenditori autorizzati e devono esporre il marchio CE, garanzia di conformità ai requisiti di sicurezza delle norme attuali. L’utilizzo va fatto all’aperto, lontano da oggetti potenzialmente infiammabili e a distanza dai bambini. I fuochi artigianali e senza i previsti certificati sono pericolosi per chi li usa e per chi ha vicino.