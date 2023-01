Fuochi d’artificio sul Montone e musica tra i presepi a Portico

Nella valle del Rabbi, la Pro loco di Premilcuore ha organizzato la Befana cantata con due squadre di Befanotti per oggi, con partenza alle 16 dal vecchio ospedale. I due gruppi si sposteranno poi alle Balducce, da dove si divideranno: un gruppo canterà la Pasquella in giro per il paese, mentre l’altro girerà per la campagna, con soste nelle principali frazioni, fra cui Montalto e Fiumicello. Alle 20 tutti in piazza per la ‘Benfinita’, con festa popolare e distribuzione delle calze ai bambini. Nella valle del Montone, la Pro loco di Dovadola ha organizzato le serate gastronomiche attorno al fuoco E Zoc ad Nadel: questa sera l’Associazione ciclisti dovadolesi cucinerà cappelletti al ragù, salsiccia e pancetta alla brace; domani la Protezione civile propone il menù di lasagne, stinco di maiale al forno con patate.

La sera del 7 concluderà il Gruppo parrocchiale, con pasta e fagioli, salsiccia e pancetta alla brace. Salendo a Rocca San Casciano, la giornata di oggi è organizzata dall’Associazione di giovani Pro Rocca, con un ricco programma di eventi da metà pomeriggio a notte fonda: alle 15.30 arrivo della Befana davanti al Bar Amarcord, nei pressi dei giardini pubblici, per la distribuzione dei doni ai bambini; a seguire il coinvolgente gruppo Musicanti di San Crispino di Modigliana, alle 21 fuochi d’artificio sul fiume Montone per illuminare la notte del paese dei Falò, alle 22.30 musica al Chiosco e a seguire Veglione della Befana alla Colonia Fluviale. A Portico il gruppo dei Pasqualotti, guidato da Filippo Fabbri e accompagnato alla fisarmonica da Jacopo Raggi, si esibirà oggi, iniziando a cantare la Pasquella alle 14 davanti alla casa di riposo, proseguendo per l’Eremo, casa Maurizio Pretolani e Mulino per tornare alle 17.30 in piazza per la distribuzione delle calze ai bambini e cantare la Pasquella ai numerosi visitatori di ‘Portico il paese dei presepi’.

Infine, nella valle del Tramazzo si svolgeranno a Tredozio diverse manifestazioni. Domani alle 15 il Comitato genitori della scuola ha organizzato nel Teatro San Michele ‘Pomeriggio con la Befana’, mentre domenica, sempre alle 15, estrazione dei premi della Lotteria di Natale. Sabato alle 20.30, nello stesso teatro, il Circolo parrocchiale presenterà uno spettacolo di Cabaret della Befana.

Quinto Cappelli