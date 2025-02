Fuoco dai fornelli: paura per una 49enne

Un altro incendio con drammatiche conseguenze si è registrato a Sassoferrato. Era ai fornelli, intenta a cucinare, quando è stata investita da una fiammata propagatasi dai fornelli. Una fiammata improvvisa. L’intervento dei sanitari del 118 è stato effettuato in un’abitazione di Sassoferrato, quando una 49enne è rimasta ustionata ed è stata soccorsa sul posto, ma in considerazione delle ustioni di secondo grado riportate si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nei pressi del campo sportivo di Sassoferrato. È stata pertanto trasportata dai sanitari all’ospedale regionale di Torrette, in codice rosso.