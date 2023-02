"Fuori Cospito dal 41 bis": anarchici in piazza

Il caso di Alfredo Cospito richiama l’attenzione anche in città: sit-in del movimento anarchico ieri sera in piazza Roma. Un centinaio scarso di persone e di simpatizzanti sia del fronte anarchico che della sinistra antagonista hanno presenziato all’iniziativa organizzata dalle edizioni Malamente di Senigallia. Un paio di striscioni alla base della protesta: ‘Contro la violenza di Stato: fuori Alfredo dal 41 bis’ e ‘Libertà per Cospito’, oltre alle bandiere rossonere dell’anarchia: "Ci sono simpatizzanti che arrivano da varie zone del territorio, noi da Senigallia _ spiegano alcuni organizzatori dell’evento parte della casa editrice Malamente _, ma c’è gente da Recanati, Macerata e così via. La nostra è stata una manifestazione dal basso e altre ne seguiranno nel prossimo futuro qualora la vicenda di Alfredo Cospito non arriverà a una soluzione auspicata". La piazza è stata guardata a vista dal personale della Digos della questura di Ancona, come sempre senza suscitare alcuna frizione. Nessun atto di intemperanza si è dunque verificato a differenza di quanto accaduto in varie città italiane, tra cui Roma e Torino. Uno dei manifestanti ha letto un volantino di solidarietà con Alfredo Cospito, l’anarchico in cella nel carcere di Opera col regime del 41 bis, in sciopero della fame da 105 giorni e alimentato solo con gli integratori.