"Fuori la politica dal Parco del Conero"

"Il Parco del Conero non è di centrosinistra o di centrodestra, non ci sono simpatie. All’attuale vertice dico di fare meno conferenze e più fatti". A parlare è il primo presidente del Parco del Conero (prima era guidato da un consorzio poi la legge ha cambiato le cose), Lanfranco Giacchetti, che interviene dopo le dichiarazioni emerse all’indomani della conferenza stampa/iniziativa elettorale di Forza Italia sulla trasformazione del Parco del Conero da Regionale a Nazionale: "Premetto che condivido totalmente l’iter per trasformarlo in parco nazionale – spiega Giacchetti – la stessa proposta fu avanzata da noi nel 2015 e condivisa, poi le cose si fermarono. Adesso capisco che siamo in campagna elettorale, ma tutta la gran cassa del parco mi fa sorridere. Non c’è nulla di nuovo e per quanto riguarda le dichiarazioni del presidente Conte le ritengo fuorvianti e strumentali. Dire che c’è un approccio diverso di considerare il parco è sbagliato e lui lo sa perché l’ente oggi non è gestito da un partito, ma dai Comuni e dalle categorie del territorio interessate che ne fanno parte; non posso dimenticare che in passato alcune di queste amministrazioni il parco lo hanno avversato. Sindaci attuali a cui oggi mi lega stima e amicizia. Altro che questione di approcci, il parco deve svolgere le sue funzioni di parco naturale, rispettando e facendo rispettare le leggi, non farne una divisione politica da centrodestra e centrosinistra". Ricordiamo che l’iter per diventare parco nazionale è in discussione in seno alla commissione della Camera ed entro la fine della legislatura sarà convertito in legge.