"Fuori stagione è troppo trascurata"

Luciano Cerverizzo e Maria Teresa Giugliano sono frequentatori occasionali del Passetto, vengono dalla Basilicata e sfruttano il primo sole tiepido: "Non è la prima volta che veniamo in spiaggia, ci siamo stati altre volte, nostra figlia fa la specializzazione qui al Salesi. E quando riusciamo a venirla a trovare, il Passetto per noi rappresenta una certezza. Specie d’estate, con l’ascensore, le docce pubbliche, e per essere una spiaggia cittadina fornisce un bel servizio. Nel periodo estivo è tutto ottimale, adesso probabilmente è ancora indietro. Peccato che fuori stagione appaia così, un po’ trascurata, perché qui il mare è molto bello, a parte le mucillagini dell’anno scorso. Certo, l’ascensore dovrebbe funzionare prima. L’auto è parcheggiata in via Panoramica, siamo stati fortunati, abbiamo trovato posto con un paio di giri".