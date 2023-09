Fuori strada con l’auto dell’amico. Il passeggero ci rimette un dito

Il giro sull’auto dell’amico è costato caro ad un 38enne anconetano, finito fuori strada con la vettura e dove il passeggero che trasportava ci ha rimesso un dito, l’indice, che gli è stato amputato. L’incidente risale al 28 giugno del 2016, avvenuto a Filottrano. Il 38enne aveva preso in prestito una Smart da un amico, facendo salire a bordo un collega di lavoro, un rumeno di 51 anni, residente ad Ancona. Mentre percorreva via Sant’Ignazio, in direzione di Cingoli, è finito fuori strada in prossimità di una brutta curva. L’automobile ha iniziato a ribaltarsi più volte e il passeggero è finito fuori dall’abitacolo, riportando un grave politrauma alla gamba destra e al dito della mano. Il conducente aveva la patente revocata. Quella vettura non la doveva guidare. Per questo è finito a processo per lesioni stradali gravi e aggravate dalla patente revocata e false dichiarazioni di identità. Alla polizia locale intervenuta per i rilievi, sul posto, il 38enne aveva dato false generalità. Poi si era pentito ed era tornato al comando per dare quelle vere. L’imputato, difeso dall’avvocato Michele Zuccaro, ieri è stato condannato per entrambi i reati ad un anno e otto mesi di carcere. Il passeggero aveva riportato all’epoca dell’incidente 60 giorni di prognosi.