Fuori strada con lo scooter Muore poco dopo in ospedale

Sembrava che l’incidente in cui era rimasto coinvolto non fosse stato nulla di grave. E, invece, una volta portato all’ospedale, le sue condizioni si sono aggravate.

Dopo poche ore è morto, lasciando di stucco Castelfidardo, la città dove ha vissuto per anni con la sua famiglia prima di trasferirsi a Osimo, dove in tanti non riescono a darsi pace.

E’ morto in ospedale l’altro ieri a 51 anni Carmelo Cottitto, padre di famiglia originario di Palma di Montechiaro in Sicilia.

Il suo quadro clinico si sarebbe complicato inesorabilmente al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo dove era arrivato in ambulanza.

Un uomo che si trovava a passare per via Colle San Biagio alla periferia di Osimo l’aveva visto riverso a terra accanto al suo scooter, finito in una scarpata al margine della strada.

Ambulanza e carabinieri sono arrivati subito dopo quello che poteva sembrare un piccolo incidente. Quando l’hanno soccorso pare fosse vigile e cosciente.

Era finito fuori strada da solo, aveva detto, senza che nessun altro mezzo fosse rimasto coinvolto. L’avrebbe raccontato proprio lui ai soccorritori. In nottata però le sue condizioni si sarebbero aggravate improvvisamente. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto due comunità intere, le stesse che adesso si stringono attorno alla moglie Jennifer, ai figli Josè e Alex e a tutti i familiari più stretti. Cottitto lavorava alla Gatto traslochi proprio a San Biagio di Osimo. I colleghi sono chiusi nel lutto più profondo.

In tanti hanno lasciato il loro ricordo sui social, come un caro amico che ha scritto: "Non meritavi una fine così amico mio, eri una persona fantastica. Resterai sempre nei nostri cuori Carmeluzzo", molti hanno già dato l’ultimo saluto a quell’uomo, papà e marito amorevole, sempre allegro e con il sorriso, fino alla fine. Una fine assurda la sua, come la definiscono in tanti, increduli per quanto accaduto e per non essere riusciti a dargli un ultimo saluto quando era vivo, ancora con loro. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Alba nova di via Bramante delle onoranze Virgini a Castelfidardo. La salma infatti è stata subito restituita ai familiari. Oggi è il giorno del dolore e dell’ultimo saluto. Il funerale si celebra infatti oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa delle Crocette della stessa città, frazione dove aveva abitato per lungo tempo, e poi la salma procederà per la cremazione.