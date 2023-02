Fuoriscita e fumo, scatta l’emergenza all’Api

Trafilamento di prodotto da un’apparecchiatura dell’impianto Topping all’interno della raffineria, la situazione resta sotto controllo e rientra in pochi minuti grazie all’attivazione delle procedure interne di emergenza.

È accaduto ieri poco prima delle 10.30. Dopo le comunicazioni dell’azienda ad autorità ed Enti, l’evento è stato segnalato sui canali ufficiali del Comune alle 11. "Si avvisa la cittadinanza che è attiva la fase di attenzione del Piano di Emergenza Esterno della raffineria Api. La fumosità visibile è stata determinata da un malfunzionamento dell’impianto Topping. È stato fermato l’impianto in questione. L’azienda e l’Arpam hanno comunicato che la situazione è sotto controllo". Alle 13.59 un nuovo messaggio: "La Prefettura di Ancona ha appena comunicato che si è chiusa la fase di attenzione attivata nel corso della mattinata per un malfunzionamento dell’impianto Topping della raffineria Api. L’evento, che ha comportato la visibilità di fumo proveniente dallo stabilimento petrolifero, non ha comportato danni a persone e cose". Più specifica nel merito la stessa raffineria, confermando alcun coinvolgimento delle persone: "Oggi 2 febbraio 2023 (ieri) alle ore 10.29 è scattata un’emergenza di categoria 1 in raffineria che si è chiusa formalmente poco dopo le 13, benché l’impianto fosse già stato anteriormente posto in sicurezza. Sono attualmente in corso gli accertamenti tecnici per la ricostruzione dettagliata dell’evento. Gli impianti di raffineria erano in fase di riavviamento dopo la fermata per manutenzione generale ed un trafilamento di prodotto ha interessato un’apparecchiatura dell’impianto Topping. L’evento è stato classificato di categoria 1 ai sensi del Pei (livello di Attenzione Pee) in quanto potenzialmente visibile dall’esterno e gestito internamente come prevede tale categoria, tramite intervento della squadra di emergenza interna dell’azienda senza la necessità dell’ausilio di operatori esterni che sono stati comunque avvisati e consultati".